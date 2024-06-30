بهذه الطريقة.. حسن الرداد يحيي ذكري وفاة والده

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الذكرى السنوية العشرين لـ " الراحل نبيل الرداد" والد الفنان حسن الرداد، ونشر الرداد خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك مجموعة من الصور لوالده، وكتب: “الذكرى العشرين لوالدى السيد نبيل الرداد، ابويا اللى علمنى معنى الرجولة والشجاعة، وإنى ما أخاف غير من ربنا وأقول الحق لو على رقبتى.

واستكمل الرداد: كان عنوان الرجولة والجدعنة، وكانت حياته كلها فى خدمة الناس بلا مقابل، مواقفه السياسية الجريئة كثيرة، مواقفه الإنسانية مع الناس البسيطة اأكتر، الله يرحمك يا ابويا ويسكنك فسيح جناته، مافيش كلام قادر أعبر به عنك وعن شخصيتك الفريدة اللى عمرى ماقابلت زيها أبدا، ربنا يرحمك يا ابويا، وإلى لقاء فى الجنة إن شاء الله.. أرجو الدعاء لوالدى السيد نبيل الرداد.

أبرز أعمال حسن الرداد في الدراما

المسلسلات شارك فيها حسن الرداد: حكايات زوج معاصر، الدالي (ج1)، ابن الأرندلي، الجماعة، نونة المأذونة، راجل وست ستات 8، آدم وجميلة، كيكا على العالي، اتهام، مولد وصاحبه غايب، لهفة، حق ميت، إستيفا، نيللي وشريهان، مدرسة الحب، واكلينها والعة (سبع صنايع)، عزمي وأشجان، الزوجة 18، واكلينها والعة (سبع صنايع)، شاهد عيان، ملوك الجدعنة، خارج السيطرة، بابلو، محارب

اخر اعمال حسن الرداد

وكان اخر اعمال حسن الرداد هو فيلم "بلوموندو" وتدور أحداث الفيلم، في إطار لايت كوميدي، حول "تميم بلوموندو" الذي يستغل سفر زوجته للخارج ويقيم حفلة عزوبية، ولكن الأمور تخرج عن السيطرة تمامًا، ويشارك فى بطولة الفيلم، بجانب الفنان حسن الرداد، كل من هاجر أحمد، وميرنا نور الدين، وسماء إبراهيم، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان، ومحمد محمود، وعمرو عبد الجليل، وبدرية طلبة، وهو من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

وايضا يقدم الرداد برنامج "الليلة دوب"، الذى أنطلقت أولي حلقاته خلال الأيام الماضية، ويعد النسخة المصرية من برنامج "That's My Jam" والذي قام بتقديمه المذيع الأمريكي جيمي فالون، يأتي في يوم الأربعاء من كل إسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءًا على كلًا من قناتي Mbc1 وMbc العراق، بالإضافة إلى عرضه على منصة شاهد.