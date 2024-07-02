"يا دمعي" لـ رامي جمال تحافظ على صدارة تريند "يوتيوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستمر الفنان رامي جمال في حصد مشاهدات أحدث أغنياته الذي طرحها مؤخراً وهي أغنية "يا دمعي" حيث لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها حيث تحتل الآن الأغنية التريند الرابع عشر عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد وصلت نسبة مشاهداتها نحو 213 ألف مشاهدة.

أغنية “يا دمعي” هي من كلمات الشاعر مصطفي حسن وألحان مصطفى العسال وتوزيع أماديو، ومن إنتاج أر چي برودكشن وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

كلمات أغنية “يادمعي”

ويا مخي مين لففك ويا وجعي إزاي أخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي.. نفسي في فرحة تنشفك

يا أصحابي طلعتوا عيرة

ملكوش غير سيرتي سيرة

غلاوتكوا راحت غلاوتكوا من بعد ما كانت كبيرة

رشّوا في سكتي خناجرهم

وأنا مأمنتش غيرهم

وروني كتير من شرهم ومدوقتش حاجة من خيرهم

ومدوقتش حاجة من خيرهم

ويا مخي مين لففك ويا وجعي إزاي أخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي

نفسي في فرحة تنشفك

روحتلهم ردوا بابهم

يحرم على قلبي عتابهم

مش مديهم حب تاني هما خلاص خدوا منابهم

بره من قلبي اتطردوا لو يستاهلوا كانوا قعدوا

الظاهر ان الناس الحلوة خلصوا خلاص بقى وانقرضوا

خلصوا خلاص بقى وانقرضوا

ويا مخي مين لففك ويا وجعي ازاي اخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي

نفسي في فرحة تنشفك

واللي سكنتوا مساكني من نقطة ضعفي مسكني

بطلت الطيبة بطلتها ومفيش حاجة هتحركني

عززته سقاني من ذله صدمتني ابيار غله

ويا عيني عليا مع اني قدمت الأسبوع كله

قدمت الأسبوع كله

ويا مخي مين لففك ويا وجعي ازاي اخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي

نفسي في فرحة تنشفك

آخر أعمال الفنان رامي جمال

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي جمال هو ألبوم "خليني أشوفك" الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحه وقد انهالت عليه التعليقات الإيجابية وتصدر التريند ويوجد بعض الأغاني تريند رقم 1 على يوتيوب.

ألبوم "خليني أشوفك" يتكون من 15 أغنية حيث أنه قد طرح الفنان رامي جمال مؤخرًا 13 أغنية لأنه قد سبق وطرح أغنيتان وهما (خليني أشوفك، بقول وأكدب).

نجاح أغنية "بيكلموني" لـ رامي جمال

والجدير بالذكر أنه قد حققت أغنية "بيكلموني" نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها حيث وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 16 مليون مشاهدة، وأغنية "بيكلموني "كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين.