خالد زكريا: الصحة تؤثر على التنمية المستدامة والنمو…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 يونيو 2024 12:14 مساءً - حمدي أحمد _ قال الدكتور خالد زكريا، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي، إن المعهد أقام منذ عام 2017 حتى الآن مؤتمرات مختلفة حول التنمية المستدامة ناقشت قضايا هامة مثل التعليم والحوكمة والتصنيع والآن الصحة.

وأضاف زكريا، خلال المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان ” الصحة والتنمية المستدامة”، إن الصحة تؤثر على التنمية المستدامة بشكل مباشر وغير مباشر، مشيرا إلى أنها تؤثر على النمو الاقتصادي والفقر والجوع والجوانب المتعلقة بالبيئة وغيرها.

وأوضح زكريا، أن الوضع الصحي في مصر شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، لكن مازالت هناك العديد من المجالات التي يمكن تحسينها، خاصة وأن العلاقة بين الصحة والتنمية المستدامة هامة وقوية.

وأشار إلى أنه سيتم دراسة تأثير الصحة على التنمية المستدامة وضرورة حوكمة قطاع الصحة لدعم التنمية، فضلا عن التمويل والاستثمار وزيادة الانفاق على الخدمات الصحية وكيفية هذا التمويل، مع الاستدامة ومرونة القطاع الصحي والقدرة على التعامل مع الأزمات، وتطوير الرعاية والخدمات الصحية في مصر، من خلال 10 دراسات وبحوث سيتم عرضها خلال المؤتمر 2 منها من جامعة كولومبيا الأمريكية.