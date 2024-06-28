تعرف على إيرادات فيلم ولاد رزق 3

القاهرة - محمد ابراهيم - في إنجاز مميز للسينما المصرية، حقق فيلم "ولاد رزق" للمخرج طارق العريان إيرادات قياسية بلغت 4 ملايين و800 ألف جنيه في أول أسبوعين من عرضه.

و الفيلم، الذي طال انتظاره من قبل الجمهور، استطاع أن يجذب أعدادًا هائلة من المشاهدين إلى دور العرض السينمائية في مختلف أنحاء البلاد.



وأشاد النقاد بالأداء المتميز للنجوم أحمد عز وجميع أبطال العمل، بالإضافة إلى السيناريو القوي والإخراج المحكم.

و هذا النجاح الكبير يؤكد مكانة فيلم "ولاد رزق" كأحد أبرز الأعمال السينمائية المصرية في الآونة الأخيرة، ويعزز من مكانة السينما الوطنية في المشهد الثقافي المصري.

أبطال فيلم ولاد رزق 3



فيلم ولاد رزق 3 - القاضية يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وعلي صبحي، وسيد رجب ومحمد لطفي، وأسماء جلال وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، والجزء الجديد ظهور عددٍ كبير من ضيوف الشرف من بينهم كريم عبدالعزيز، وإياد نصار، وأحمد فهمي.

آخر أعمال أحمد عز



والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد عز مسرحية الملك والشاطر، الذي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



أبطال مسرحية ملك والشاطر



يشارك النجم عز، في المسرحية عدد كبير من النجوم وهم، يسرا، شيماء سيف، سيد رجب، مصطفى غريب، وهى من إنتاج آلاء الغزالي، وتأليف وإخراج محمد المحمدي.

