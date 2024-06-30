أول يوليو.. إذاعة الجزء الثالث من "يوميات صفصف" لـ صفاء أبو السعود

القاهرة - محمد ابراهيم - تستمر النجمة صفاء أبو السعود، في تسجيل الجزء الثالث من المسلسل الاذاعي "يوميات صفصف" بعد النجاح الساحق الذي حققه العمل بعدما قدمت منه الجزء الأول في شهر رمضان الماضي 2024، والجزء الثانى بعد شهر رمضان الماضي، ومن المقرر بدأ انطلاق الموسم الثالث فى الأول من يوليو.

وأكدت الفنانة صفاء أبو السعود أن السبب وراء تقديمها موسم جديد هو نجاح الموسمين الأول والثاني من قبل، خاصة أن العمل هو دراما اجتماعية عبارة عن مجموعة من أهم العادات والتقاليد الخاصة بالشعب المصري والعربي.

مسلسل “يوميات صفصف”، يعرض يوميًا في تمام الساعة الخامسة عصرًا على العديد من المنصات الرقمية منها "فيسبوك، يوتيوب، أنغامي، ساوند كلاود، آب ستور"، بينما يعرض الساعة الرابعة والنصف على الراديو 9090.

“يوميات صفصف” وهو عبارة عن حلقات متصلة منفصلة تدور في إطار اجتماعي كوميدي ويرصد مجموعة من أهم العادات والتقاليد الاجتماعية فى المجتمع، بطولة عدد من النجوم هم الفنان أحمد صيام، حلمي فودة، نجاح حسن وعبير مكاوي، وهو من تأليف أحمد القصبي، وإخراج تامر شحاته.