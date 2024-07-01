طرحه قريبا.. انتهاء تصوير كليب "كاربونيتا" لـ أوكا وجواهر

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهت المطربة جواهر والمطرب أوكا من تصوير كليبهما الجديد "كاربونيتا"، استعدادا لطرحها خلال الأيام المقبلة، والأغنية من تأليف والحان محمد صلاح واخرج الكليب إبراهيم السماك.

أماكن تصوير كليب "كاربونيتا"

وتم تصوير بعض المشاهد الداخلية للكليب بأحد الاستوديوهات بمنطقة المنصورية والخارجية بمنطقة الشيخ زايد، وطغى عليه أجواء سودانية مصرية، وقدمت جواهر رقصتها الشهيرة التي تميزت بها منذ ظهورها في الوسط الفني.

آخر أعمال أوكا

وكان آخر أعمال أوكا هي أغنية "مشيت في شارع الغرام" وحقق من خلالها ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة علي مختلف المنصات، وايضا الأغنية الدعائية لفيلم "علي الماشي" للنجم علي ربيع الذي تم عرضه في موسم عيد الفطر الماضي وشاركه الغناء الفنانين عبد الباسط حمودة وحوده بندق.

آخر أعمال جواهر

وكان آخر أعمال جواهر هي أغنية بعنوان “باركوله”، من كلمات عنتر هلال، وألحان حسن دنيا، وتوزيع إسلام ساسو، إشراف حمادة أباصيرى، وإخراج أحمد نور، وإنتاج طارق عبد الله، والأغنية حملت اسم "هبروكولو" من كلمات عنتر هلال، وألحان حسن دنيا، وتوزيع إسلام ساسو، إشراف حمادة أباصيرى، وإخراج أحمد نور، مهندس صوت أحمد جودة.

نبذة عن جواهر

ولدت المطربة السودانية جواهر محمد علي أحمد عام 1969، بدأت مشوارها الفني بسن صغيرة وهي بالابتدائية من خلال المشاركة في الاحتفالات المدرسية انتقلت عام 1995 لمصر وهناك واصلت مشوارها بشكل أقوى وقدمت العديد من الأغاني اشهرها «على الكورنيش»، أغنية "والله بحبك موت يا حمادة"، التي طرحتها في فترة التسعينيات، فعندما غنتها أصبحت واحدة من أهم نجوم التسعينيات، وقدمت العديد من الأغاني الناجحة منها "على الكورنيش"، "تليفونك"، وغيرها.

نبذة عن أوكا

ولد أوكا في الأميرية، اسمه الحقيقي محمد صلاح، وترك الدراسة في الصف الثاني الإعدادي، ولكنه أصر على استكمال حلمه فى الالتحاق بعالم الفن، عمل قبل دخوله عالم الفن في مطعم كشري وفي محل ترزي، ‏في 2013 قدمت فرقة (أوكا وأورتيجا وشحتة كاريكا) فيلم (8%)، تزوج من الفنانة مي كساب ولديهما طفلتان (داليدا وفريدة)، تم القبض على "أوكا " في مطار القاهرة بتهمة تزوير قيد عائلي هربًا من التجنيد،قام أوكا بتوزيع جميع أغاني ألبوم "أنا لسه هنا" لزوجته الفنانة مي كساب.