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الداخلية تنفذ قرار إزالة تعدي على مجرى مائي بالمحلة الكبرى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 08:30 مساءً - فحصت الأجهزة الأمنية شكوى أهالي قرية سامول بمركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية بتعدي أحد الأشخاص (مقيم بدائرة المركز) على أحد المجاري المائية بالقرية مما أضر بحصص المياه للأراضي الزراعية بالقرية.

تبين من الفحص قيام المذكور بالتعدي على جزء من المجرى المائى المخصص لقرية سامول بمنطقة "بحر المعاش" أمام منزله بالردم بمسافة عرضية 2 متر وطول 10 متر من أصل مساحة المجرى الذى يبلغ عرضه فى تلك المنطقة (12 متر).

وبتاريخ 23/6/2024 تم التنسيق مع الجهات المعنية وتم تنفيذ قرار الإزالة بمعرفة المخالف وإزالة أسباب الشكوى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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