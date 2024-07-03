تعرف علي موعد استئناف تصوير فيلم "شمس الزناتي"

القاهرة - محمد ابراهيم - توقف الفنان محمد إمام، عن تصوير مشاهد فيلم "شمس الزناتي" الذي كان قد بدأها بعد عيد الأضحى، بمحافظة الفيوم، ولكن من المقرر استأنف الفيلم في منتصف شهر يوليو الجاري، وذلك تحت قيادة المخرج عمرو سلامة.

وسبق، استأنف صناع فيلم "شمس الزناتي" تصوير مشاهد الفيلم أمس الأول بصحراء الفيوم، بعدما توقف التصوير بسبب انشغال محمد إمام بتصوير المسلسل الرمضاني "كوبرا"، والذي عرض في موسم رمضان الماضي.

وكان محمد إمام بدأ تصوير أول مشاهد الفيلم في شهر ديسمبر الماضي داخل اللوكيشن المخصص للعمل بمحافظة الفيوم، بقيادة المخرج عمرو سلامة.

أبطال فيلم شمس الزناتي

تعاقد عدد من الفنانين على المشاركة في بطولة في فيلم شمس الزناتي البداية، بجانب الفنان محمد إمام، أحمد داش، أحمد خالد صالح، طه دسوقي، عمرو عبد الجليل، وغيرهم، والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة.

رضا البحراوي في فيلم شمس الزناتي

ومن جانبه، شارك نجم الغناء الشعبى رضا البحراوى بأغنية فى فيلم "شمس الزناتى" بطولة النجم محمد إمام، ويتوقع جمهور إمام تقديم جزء جديد من الفيلم على مستوى عال يليق بتاريخ السينما المصرية والعربية.

فيلم شمس الزناتي لـ عادل امام

وسبق تقديم فيلم مصرى بنفس الاسم "شمس الزناتى" فى عام 1991، بطولة الزعيم عادل إمام، والد محمد إمام بطل النسخة الجديدة، وتأليف مجدى هداية، وإخراج سمير سيف، وحقق العمل نجاحا لافتا، ويعد أحد أهم الأفلام شعبية في تاريخ عادل إمام، هو مأخوذ في الأصل من فيلم عالمي بعنوان "العظماء السبعة"، جرى إنتاج أكثر من نسخة منه حول العالم، منها نسخة أمريكية قديمة عام 1960 وأخرى في 2016.

اخر اعمال محمد امام

وكان اخر اعمال محمد امام هو فيلم «اللعب مع العيال»، الذي يعرض حاليا دور العرض السينمائية، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024،وشارك في بطولة فيلم «اللعب مع العيال»، عدد من نجوم الفن أبرزهم، محمد إمام إلى جانب عدد من نجوم الفن منهم أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبد العظيم وويزو، ومصطفى غريب وآخرين، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويسجل العمل أول تعاون بين المخرج شريف عرفة والفنان محمد إمام.