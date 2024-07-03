بهذه الطريقة.. حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة شقيقه "فادي"

القاهرة - محمد ابراهيم - احيا الفنان حسن الرداد ذكرى وفاة شقيقه الراحل “فادي الرداد” وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.





وشارك حسن الرداد، مجموعة من الصور له برفقة شقيقه عبر إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: "الذكرى الـ 21 لوفاة اخويا وحبيبي فادي الرداد اللي مهما اتكلمت عنه وعن أدبه وأخلاقه وقربه من ربنا مش هديه حقه، كان توأم روحي".





وأضاف:" كان الأخ والأب والابن ورفيق رحلة الحياة من الطفولة حتى الشباب، لكن للأسف هذه الرحلة الجميلة لم تكتمل وانتهت فى بداية مرحلة الشباب لكنها إرادة ربنا سبحانه و تعالى، مهما فاتت السنين لم تغيب عني لحظة واحدة دايما شايفك قدامي وعايش على ذكرياتنا الجميلة".



وختم حديثه:" وسامع صوتك وفاكر خفة دمك وضحكتك الصافية اللي طالعة من القلب، هفضل فاكرك يا حبيبى لآخر يوم في عمري لغاية ما أشوفك تاني في الجنة إن شاء الله، أرجو الدعاء لأخي فادي الرداد".





حسن الرداد يقدم برنامج "الليلة دوب"





ويقدم الرداد برنامج "الليلة دوب"، الذى

أنطلقت أولى حلقاته خلال الأيام الماضية، ويعد النسخة المصرية من برنامج "That's My Jam" والذي قام بتقديمه المذيع الأمريكي جيمي فالون، يأتي في يوم الأربعاء من كل إسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءً على كلًا من قناتي Mbc1 وMbc العراق، بالإضافة إلى عرضه على منصة شاهد.





أحدث أعمال حسن الرداد الدرامية





وخاض حسن الرداد السباق الرمضاني الماضي 2024، بمسلسل جديد بعنوان “محارب” وهو بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، محمود الليثي ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.





وتدور أحداث العمل في إطار شعبي اجتماعي حول حسن الرداد الذي يظهر في دور سواق ميكروباص، ولكن تمر حياته بالعديد من الأزمات، كما أنه سيظهر من أصول صعيدية ويهرب من الثأر، كما يجسد أحمد زاهر شخصية محامي، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محامي ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.





أحدث أعمال حسن الرداد السينمائية

ويذكر أن أحدث أعمال حسن الرداد هو فيلم "بلوموندو" وتدور أحداث الفيلم، في إطار لايت كوميدي، حول "تميم بلوموندو" الذي يستغل سفر زوجته للخارج ويقيم حفلة عزوبية، ولكن الأمور تخرج عن السيطرة تمامًا، ويشارك فى بطولة الفيلم، بجانب الفنان حسن الرداد، كل من هاجر أحمد، وميرنا نور الدين، وسماء إبراهيم، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان، ومحمد محمود، وعمرو عبد الجليل، وبدرية طلبة، وهو من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.