أكرم القصاص لـ«dmc»: على الحكومة الجديدة أن تعمل بروح التناغم والتواصل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 08:30 مساءً - تحدث الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة "اليوم السابع"، عن التشكيل الوزارى الجديد، قائلا: "التشكيل شهد الكثير من الأسماء الجديدة، ودمج بعض الوزارات وظهور وزارات جديدة كوزارة الاستثمار، والخارجية والهجرة، والنقل مع الصناعة".

وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص خلال مداخلة لبرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة dmc، أن ملف الصناعة من الملفات المهمة، والوجوه الجديدة مرتبطة بتكليفات الرئيس السيسى للحكومة، على اعتبار أنها تهتم بملفات مختلفة منها ملفات تتعلق بالأمن القومى، والتغيرات والتحولات الإقليمية، وهناك ملفات عاجلة تتعلق بالكهربا أو الطاقة وضبط الأسواق والعرض والطلب.

تابع الكاتب الصحفى أكرم القصاص، الرئيس السيسى دائما يدفع الحكومة بأن تسرع فى عملها، موضحا أن مجالات الصحة والتعليم ملفين فى غاية الأهمية لأنهما مرتبطين بالخدمات التى يتم تقديمها للجمهور، بجانب الأسعار والتضخم.

وأكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، أن الأهم فى الحكومة الجديدة يجب أن تعمل بروح التناغم والتواصل وليست وزارات منفصلة، وعليها دور فى الاقتصاد والاستثمار والصحة والتعليم، والتوضيح للناس بما يحدث.