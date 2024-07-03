Egypt gold.. أول مدرسة فنية مصرية تتخصص في تكنولوجيا صناعة الحلي

إذا كنت من الطلاب المتميزين بالمرحلة الإعدادية، ولا تفضل الالتحاق بالثانوية العامة، وكذلك تحب الفن والرسم والتشكيل، فبالتأكيد تناسب مدرسة "إيجيبت جولد" الفنية للتكنولوجيا التطبيقية، موهبتك ومهارتك.





مدرسة "Egypt gold" للتكنولوجيا التطبيقية، هي المدرسة الأولى في مصر والشرق الأوسط لتعليم صناعة الحلي والمجوهرات، حيث يتدرب الطلاب على كل ما يخص صناعة الذهب بدقة، وعلى أيدي خبراء من خلال ورش عمل مهنية ومناهج متطورة.

مدرسة إيجيب جولد للتكنولوجيا التطبيقية

أنشأت هذه المدرسة في ضوء بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة Egypt gold للمجوهرات عام 2019؛ لإنشاء أول مدرسة متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.

وبدأت الدراسة بالمدرسة اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020، وتستهدف قبول 200 طالب سنويًا، غالبيتهم من الإناث، حيث إن صناعة الحلي والمجوهرات تحتاج إلى الأيدي اللينة.

والمدرسة مكونة من 13 فصلًا دراسيًا بجوار المنطقة رقم 1 بمدينة العبور على مساحة 9 آلاف و844 مترًا وتتكون من مبنى 3 أدوار وبها مكاتب لشئون الطلاب وصالات وملاعب متنوعة والعديد من الورش.

وتقع المدرسة على مساحة 9 آلاف و844 مترًا وتتكون من مبنى يرتفع لـ3 أدوارو بها مكاتب لشؤون الطلاب وصالات وملاعب متنوعة والعديد من الورش.

وتصل مدة الدراسة بمدرسة إيجيبت جولد إلى 3 سنوات، بعدها يحصل الطالب على دبلوم فني تكنولوي في صناعة الحلي والمجوهرات، معتمد من وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى شهادة جودة معتمدة من شركة "Egypt gold"، وحاليًا تسعى المدرسة للتعاقد مع إحدى الجهات الدولية لاعتماد الشهادة.

وبالنسبة لتقدم الطلاب للكليات والمعاهد العليا فإنه يكون وفقًا لتنسيق القبول بالجاماعت في سنة التخرج، والذي تحدده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

من الجدير بالذكر أن صناعة الحلي والمجوهرات، من الصناعات الحرفية التي لا تزال قائمة على الأيدي العاملة، وغير ممكن استبدالها بالماكينات، وبالتالي فإن خريجو هذه المدرسة سيجدون سوق صناعة الحلي والمجوهرات مفتوحًا أمامهم، نظرًا للنقص الشديد في أعداد الحرفيين في هذه المهنة.

ومن الممكن لخريجي هذه المدرسة، الحصول على وظيفة سواء بشركة Egypt gold، أو بشركات صناعة الحلي والمجوهرات المنافسة، أو حتى الانطلاق للعمل في سوق العمل العالمي في دول مثل الهند.

مميزات الالتحاق بمدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصناع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات ومصانع لشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير توبيس لنقل الطلاب لأماكن التدريب.

- توفير وجبة غذائية.

شروط التقديم لمدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024.

- ألا يقل مجموع الطالب عن 230 درجة بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024.

- لا يقل مجموع اللغة الإنجليزية عن 80%.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى: القاهرة، الجيزة والقليوبية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2018.

تخصص مدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية

المدرسة متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات.

المنهج الدراسي بمدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

شروط القبول بمدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يتقدم الطالب بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط https://dualedu.moe.gov.eg/home

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول (اللغة العربية- اللغة الإنجليزية- الرياضيات)، والكشف الطبي، والمقابلات الشخصية، التي تضعها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الشريك الصناعي "شركة إيجيبت جولد".

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية

- بيان نجاح الطالب في الشهادة الإعدادية.

- صورة شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- طلب التحاق بالمدرسة موقع من ولي الأمر.

- 4 صور شخصية للطالب حديثة.