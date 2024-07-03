التسويق العقاري.. تفاصيل شخصيه منى زكي في فيلم "رزق الهبل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانة منى زكي، خلال الفترة الماضية على بطولة فيلم جديد بعنوان رزق الهبل، من تأليف جورج عزمي، وإخراج سارة نوح، وإنتاج شاهيناز العقاد.

تفاصيل شخصيه منى زكي في فيلم رزق الهبل

وتعمل منى ضمن أحداث فيلم رزق الهبل في مجال التسويق العقاري، وتواجه العديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، ويقدم محمد شاهين شخصية زوجها.

موعد تصوير فيلم رزق الهبل

وتعود مني زكي للكوميديا من خلال فيلم رزق الهبل، ومقرر أن تبدأ تصوير أولى مشاهدها في الأيام القليلة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي.

احداث رزق الهبل

فيلم رزق الهبل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، ويقدم محمد شاهين شخصية زوج مني زكي، تكون رحمة أحمد زوجة طه الدسوقي، ويعتمد على البطولة النسائية.

أبطال فيلم رزق الهبل

يضم فيلم رزق الهبل بطولة منى زكي، محمد شاهين، انتصار، طه دسوقي، رحمة أحمد، وسماح أنور، والعمل من تأليف جورج عزمي وإخراج سارة نوح وإنتاج شاهيناز العقاد.

أحدث أعمال منى زكي

ومن ناحية أخرى، تواصل منى زكي في الفترة الحالية التحضير لفيلمها الجديد الست، والذي تتناول من خلاله السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشهد دعم من هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وايضا تنتظر الانتهاء من تصوير فيلم "الجواهرجى" مع محمد هنيدى، ويشارك فى بطولته لبلبة وأحمد صلاح السعدنى وتارا عماد، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول والعمل من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول أزمات الحياة الزوجية

اخر اعمال منى زكي

وكان اخر اعمال منى زكي هو فيلم رحلة 404، تناول رحلة تخوضها غادة من القاهرة إلى مكة، لأداء مناسك الحج مع والدها، تقرر التوبة عن عملها بالماضي، ولكن قبل السفر بأسبوع تحدث مفاجأة تغير مجرى حياتها، وتصبح في حيرة من أمرها، وشارك به محمد ممدوح، محمد فراج، خالد الصاوي، شيرين رضا، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، عارفة عبدالرسول، سماء إبراهيم، رنا رئيس، وشادي ألفونس، والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة وإنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.