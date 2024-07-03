تسليم وتسلم.. المصيلحى يستقبل وزير التموين الجديد ويدعو الله أن يوفقه لما فيه الخير لمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 08:30 مساءً - استقبل الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بديوان عام الوزارة اليوم، ورحب المصيلحي بالدكتور شريف فاروق، مشيرا إلي أنه سيكون اضافة كبيرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لخبرته الطويلة في العمل الخدمي والاستثماري ايضا، كما أكد أن الوزارة من الوزارات الخدمية الكبيرة التي تقدم خدمات لقطاع كبير من المواطنين، سواء في منظومة الخبز او منظومة السلع المدعمة على بطاقات التموين ومتابعه الاسواق.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام، إن المصيلحي أكد للوزير الجديد أن الوزارة تقوم بتلبيه احتياجات المواطنين من السلع والخبز المدعم، وتهدف إلي الحفاظ على استقرار الاسعار من خلال توفير السلع وتكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع، والتأكد من جودة المقدم للمواطن على منظومة الدعم من خبز وسلع تموينية.

من جانبه أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيعمل علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالمواطن والحفاظ على استقرار السلع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى جودة السلع المقدمة للمستفيدين على بطاقات الدعم.

وقدم شريف، الشكر للدكتور على المصيلحي على استقباله له، وعلى الجهود الكبيرة التي قدمها للوطن والمواطن خلال فترة توليه الحقيبة الوزارية، وأكد أن الفترة القادمة ستسير طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى، ورئيس الوزراء في الحفاظ على احتياطي استراتيجي آمن من السلع، بالإضافة إلى استكمال المشروعات التي بدأتها الوزارة في السنوات الاخيرة من تطوير لمنظومة الدعم والمناطق اللوجيستية ومراكز الخدمة واسواق الجملة والنصف جملة، إضافة إلى العمل على تطوير العنصر البشري والارتقاء بمهاراته لمواكبة المعطيات التكنولوجية التي يشهدها العالم، بما يرتقي بمستوي الاداء والخدمات المقدمة للمواطنين.