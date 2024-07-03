وزير الري: تجديد الثقة هو تكليف رئاسي لمواصلة العمل الجاد

التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، بقيادات الوزارة وعدد كبير من السادة العاملين الذين حرصوا على تهنئة الدكتور سويلم بتجديد الثقة فى سيادته وزيراً للموارد المائية والرى.





وأعرب الدكتور سويلم على خالص شكره لجميع الحضور على ما أبدوه من تقدير كبير، مشيرًا إلى أن تجديد ثقة القيادة السياسية في شخص الوزير هو تجديد للثقة في فريق عمل الوزارة بالكامل، وتأكيد على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في منظومة العمل بـ وزارة الموارد المائية والرى والتي حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية على الصعيدين الداخلى والخارجى، وأن تجديد الثقة هو تكليف من السيد الرئيس بمواصلة العمل الجاد واستمرار مسيرة الإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة دومًا ومنذ نشأتها كانت نموذجاً للعمل الجاد وتعاقب أجيال من الخبرات المتميزة التي خدمت الوزارة بكل تفانى وإخلاص.

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لكافة العاملين بالوزارة من كافة المستويات الوظيفية على مجهوداتهم السابقة التي وضعت الوزارة في مكانة متميزة بين كافة مؤسسات الدولة داخليًا، وساهمت فى تحقيق الدولة المصرية للعديد من الإنجازات على المستوى العالمى، داعيًا لمواصلة العمل الجاد خلال الفترة القادمة لمواصلة مسيرة الإنجازات في ضوء تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء، مضيفاً أن الوزارة وضعت خلال الفترة الماضية رؤية واضحة للعمل في كافة المجالات الفنية والمالية والقانونية والبشرية بما يحقق المزيد من التحسن في منظومة العمل بالوزارة، ويأتي التكليف الرئاسي للوزارة لنواصل العمل والإنجاز طبقاً للرؤية الموضوعة سابقاً.

وأكد أنَّ الوزارة ستواصل العمل على كافة الملفات الداخلية المعنية بقطاع المياه لمتابعة كافة عناصر المنظومة المائية لخدمة المنتفعين في كل مكان بإعتبار ذلك هو الهدف الرئيسى الذى تسعى الوزارة لتحقيقه ، كما ستواصل الوزارة العمل في كافة الملفات الخارجية للإستمرار في وضع قضايا المياه والمناخ على رأس اهتمامات المجتمع الدولى.

كما أكد على مواصلة العمل بأسلوب الفريق الواحد، وإعلاء معايير الشفافية والنزاهة، ودعم الأدوات الرقابية لمواجهة الفساد، والاستمرار في الإعتماد على معايير تقييم أداء العاملين طبقاً لأسس موضوعية تُعلى من الكفاءة وحسن الأداء، ومواصلة العمل على تطوير المنظومة التدريبية ورفع القدرات ونقل الخبرات بين العاملين من الأكبر سناً للأصغر سناً، ومواصلة السعى لتحسين الوضع المادى للعاملين المتميزين بالوزارة.