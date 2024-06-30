في ذكرى ميلاده.. تعرف على أول أفلام خيري بشارة

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم 30 يونيو، ذكرى ميلاد واحد من أبرز مخرجي الجيل الحالي، من أبرز نجوم الإخراج السينمائى في صناعة السينما، أصبح بصمة خاصة به في عالم الإخراج، قدم العديد من الأعمال السينمائية التي يعشقها الجمهور، أعظم مخرجي مصر والذي تحدث طفرة فنية في عالم الفن والتمثيل بإخراجه المتميز لعدد من الأعمال الفنية هو المخرج خيري بشارة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اول اعمال المخرج خيري بشارة..

اول أفلام خيري بشارة

وكان أول فيلم له فيلم "مصائر دموية" في إنتاج مشترك مع الجزائر، تم تصوير الفيلم عام 1976، وانتهى عام 1980 وصدر عام 1982.

اعتزال خيري بشارة للإخراج

وقرر بشارة في عام 1996 اعتزال الإخراج، وكان آنذاك في قمة نجاحه، فقد أخرج اثنين من أنجح الأفلام في عام واحد، وكان المخرج الأعلى أجرًا في مصر، وله في مسيرته الفنية أكثر من 30 فيلمًا روائيًا وتسجيليًا، والعديد من الجوائز.

حياة المخرج خيري بشارة الشخصية

ولد خيري بشارة 30 يونيو 1947 بحي شبرا ب محافظة القاهرة، وتخرج في المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1967، وعمل كمساعد للمخرج، التقي بزوجته مونيكا كووالتشيك وتزوجا في شهر أكتوبر عام 1969، ولديه ابنة اسمها ميراندا.

مسلسلات خيري بشارة

مسلسلات قام بأخراجها: مسألة مبدأ، ملح الأرض، الفريسة والصياد، الهروب من الغرب، ريش نعام، بنت اسمها ذات، الزوجة الثانية، الطوفان، السنونو.

قدم نجمان لامعين في سماء الفن

واستطاع خيرى بشارة ان يكون الوحيد الذى قدم النجمين الكبيرين عمرو دياب ومحمد فؤاد في السينما، واستطاع أن ينجح معهما ويقدمهما سويًا في آيس كريم في جليم وأمريكا شيكا بيكا.

المسيرة الفنية للمخرج خيري بشارة

بدء المخرج خيري بشارة مسيرة الفنية من خلال السينما التسجيلية، أول أفلام عبرت عن الحرب هو فيلم "صائد الدبابات" وهو من أوائل الأعمال التي أرّخت لحرب أكتوبر، وفي عام 1968 توجه إلى بولندا لدراسة الزمالة على سنة واحدة، وقام بتمثيل ما يقرب من 15 عملا فنيا، وتأليف خمسة افلام سينمائية، اخرج ما يزيد عن 33 عملا فنيا، قام بتدريس التمثيلة والكتابة.