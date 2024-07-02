هشام عبد الخالق رئيسا لغرفة صناعة السينما



القاهرة - محمد ابراهيم - اجريت أمس انتخابات غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات، حيث أسفرت عن فوز المنتج هشام عبد الخالق رئيس شركة اتحاد الفنانين للسينما والفيديو بمنصب رئيس غرفة صناعة السينما.

غرفة صناعة السينما



وتعد غرفة صناعة السينما هي إحدى الغرف التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، وتشمل أهدافها الاهتمام بشئون أعضائها من المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض، والعمل لصالحهم، وحماية الأفلام في الداخل والخارج بمجهودات فردية، ووضع نظام لتوزيع الفيلم بما يضمن عدم تغليب نوع إستغلال على آخر، وإتاحة الفرصة للفيلم بما يضمن تحقيق عائد قوي للمنتج يضمن استمراريته، وسرعة الأداء والإستجابة والتحرك السريع تجاه أي مشكلة، وتشمل قطاعات الغرفة، منتجي أفلام السينما، واستوديوهات ومعامل طبع وتحميض الأفلام السينمائية، وموزعي الأفلام السينمائية، ودور عرض الأفلام السينمائية، كما إنها الكيان السينمائي الذي يمنح التراخيص للأفلام وشهادات الحقوق وغيرها.

أعضاء مجلس إدارة الغرفة



ويبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة 15 عضوًا منهم 12 عضو بالانتخاب و3 أعضاء بالتعيين، حيث تنقسم قوائم المرشحين إلى 3 فئات هم منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، تبعا لرأسمال كل منشآه، وفقا لقانون الانتخابات الجديد.