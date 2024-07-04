كشف حقيقة فيديو مشاجرة الساحل الشمالى.. ضبط المتسببين ولا وفيات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 05:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما تم تداوله على موقع "أنستجرام"، بشأن حدوث مشاجرة بالأسلحة بمنطقة الساحل الشمالى ووفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 19 يونيو الماضى، تبلغ لقسم شرطة العلمين بمديرية أمن مطروح بحدوث مشاجرة ومصابين بأحد الملاهى الليلية بدائرة القسم، بين طرف أول وهو المدير المسئول عن الملهى المشار إليه "بدون ترخيص" و6 عاملين، طرف ثان: 3 أشخاص" من المترددين على الملهى، وبحوزة أحدهم سلاح نارى "طبنجة" تم ضبطها، لقيام الطرف الأول بمنع الطرف الثانى من الدخول للملهى، نتج عن ذلك إصابة 4 أشخاص من الطرفين بسحجات وكدمات وإشتباه كسور وحدوث تلفيات بـ4 سيارات تصادف تواجدها بمكان المشاجرة.

وأكدت الداخلية أنه تبين عدم صحة ما ورد بشأن وفاة أحد الأشخاص، وتم ضبط طرفى المشاجرة وإتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.