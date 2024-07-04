دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخاطب كاف لرفع إيقاف القيد والحصول على الرخصة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

خاطب مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب نظرائهم بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف بإنهاء أزمة خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، بعد ان تم تحويل مبلغ من مستحقات اللاعب والحصول على تسوية وإنهاء الازمة

وخاطب الزمالك كاف لرفع ايقاف القيد، والحصول على الرخصة الافريقية، على أن يتسلم النادى الرخصة خلال ساعات قليلة ،وبالتالى لم يعد الزمالك مهدد بعدم المشاركة الأفريقية.

ومن المقرر أن يحصل الزمالك على الرخصة بعد قليل، ويتبقى عليه سداد مستحقات مساعدي فيريرا المدير الفنى السابق للفريق، بالإضافة إلى قضية باتشيكو.

واعلن أحمد سالم المتحدث رسمي لنادي الزمالك عن نجاح مجلس الإدارة في إنهاء أزمة مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

وكتب سالم في عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:”بعد مفاوضات شاقة ومجهودات مضنية وفي وقت قياسي، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب ينجح في إتمام الاتفاق مع اللاعب خالد بوطيب و في انتظار استلام الرخصة الخاصة بالاشتراك في المسابقات الأفريقية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم”كاف” اليوم.