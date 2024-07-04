الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية عاجلة| تعرف عليها الآن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 3 قررات جمهورية جديدة، وقد تم نشرها داخل الجريدة الرسمية للدولة، ليبدأ العمل بها بشكل رسمي في غضون الساعات المقبلة.

قرارات جمهورية عاجلة من السيسي

قالت التقارير الصحفية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر صباح اليوم الخميس الموافق 4 يوليو 2023، 3 قرارات جمهورية عاجلة، وقد جاءت على هذا النحو التالي:

قرار رقم 53 لسنة 2024 بشان الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين حكومة مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

القرار رقم 195 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 406 فدان من الأراضي المملومة للدولة ملكية خاصة ناحية قفط بمحافظة المنيا لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية .

قرار رقم 196لسنة 2024 بتخصيص قطع الأراضى المبينة فيما بعد ناحية محافظتي البحر الأحمر والسويس من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لإستخدامها في إنشاء محطات متجددة.

السيسي يشهد أداء اليمين الدستوري للحكومة

في سياق متصل، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء اليمين الدستوري للحكومة الجديدة وللمحافظين الجدد، مؤكدًا على توجيهاته بضرورة أن تعمل الحكومة من أجل الإصلاح الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة لمختلف المواطنين في مصر خلال الفترة المقبلة.

وكان الوزراء الجدد في الحكومة قد قاموا بأداء اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية عصر يوم الأمس الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024.