شاهد.. أحمد عدوية يحتفل بعيد ميلاده بصحبة أحفاده

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل اليوم نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية بعيد ميلاده، حيث شاركه نجله محمد واحفاده بمجموعة صور احتفالا بتلك المناسبة السعيدة.

وكانت آخر أغاني نجم الأغنية الشعبية احمد عدوية أغنية "على وضعنا" كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وشاركه في الغناء نجله محمد ومحمد رمضان .

ويعتبر النجم أحمد عدوية من أهم المغنين الشعبيين فى فترة السبعينيات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، فيعتبر الأب الروحي لمن جاءوا بعده مثل حكيم، وقام أيضاً بالاشتراك في أفلام عديدة أُنتجت في هذه الفترة.

كلمات اغنية "على وضعنا"

إحنا في حتة وانتوا في حتة

يا ليلي، يا ليلي، يا ليلي يا، يا ليل

إحنا الواحد منا بستة

يا ليل يا عيني يا ليل، يا ليل

خمسة علينا من العين

يا اللي معاك القرش

خلي بالك الأيام ضحكت لك

صرفت على ناس متسواش ضحكت لك

بكرة هتشبع ندم يا اللي الغرور ماليك

عشان تبعزق وتصرف على الردّي ماليك

متقفلهاش عيشها يا إما متعيشهاش

يا أبو مخ تخين ومقفل متحسبهاش

سيبها زي ما تمشي، تمشي متوقفهاش

ومهما يقولوا يا قلبي يقولوا ميغلبوناش

إحنا في حتة وانتوا في حتة إحنا الواحد منا بستة

نركن كله، كله ع الدكة إحنا ملوك في أي حتة

معانا من الكاش وكثير من الكاش (مفيش، مفيش) مفيش ببلاش

عادي ع العادي متصدعناش الحاجة لو سهلة متلزمناش

آه على وضعنا لحد ما نقابل ربنا ولا حد فيكم في يوم هزنا

ومهما تقولوا لا مش زينا، شو، شو شوفنا اللي ميتشافش

وأنا جامد أيوة أنا مبخافش يا اللي حذفتوا عليّ الطوب بكرة هحذفكم بالدبش

لسه متخلقشي) حد يحاسبنا غير ربنا)

لسه متخلقشي) حد يفكر يتعرض لنا)

لسه متخلقشي) زينا، زينا على وضعنا)

لسه متخلقشي) حد يفكر يدخل أرضنا)

مهما بنعلى منعيشهاش، ولاد أصول منكبرهاش

قد القول مش أي كلام مش ع الفاضي منعيشهاش

على وضعنا، على وضعنا، على وضعنا، على وضعنا لحد ما نقابل ربنا

على وضعنا، على وضعنا، على وضعنا، على وضعنا، على وضعنا لحد ما نقابل ربنا

على وضعنا من سنين على وضعنا معلمين

من صغرنا مأصلين والرجولة في الوريد

كده أو كده إحنا جامدين إحنا مفيش مننا اثنين

(ولا حتى لينا زي خمسة علينا من العين (من العين

(يا ليل، يا ليل يا عين، خمسة علينا من العين (من العين

(خمسة علينا من العين (من العين

(خمسة علينا من العين (من العين

يا ليل يا عين يا ليل، خمسة علينا من العين

لسه متخلقشي) حد يحاسبنا غير ربنا)

لسه متخلقشي) حد يفكر يتعرض لنا)

لسه متخلقشي) زينا، زينا على وضعنا)

لسه متخلقشي) حد يفكر يدخل أرضنا)

مهما بنعلى منعيشهاش، ولاد أصول منكبرهاش

قد القول مش أي كلام مش ع الفاضي متتعبناش

على وضعنا، على وضعنا، على وضعنا، على وضعنا لحد ما نقابل ربنا

على وضعنا، على وضعنا، على وضعنا، على وضعنا، على وضعنا لحد ما نقابل ربنا

إحنا في حتة وانتوا في حتة