نفاذ تذاكر حفل مي فاروق وتحضيرات لسهرة مميزة

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلنت الشركة المنظمة لحفل المطربة مي فاروق نفاذ تذاكر الحفل الذي من المقرر إقامته اليوم الخميس، 4 يوليو.

جاء هذا الإعلان من خلال منشور على الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

شكر وثناء من الشركة المنظمة

كتبت الشركة المنظمة في منشورها: "عسلامة نعلن رسميًا عن نفاذ كل تذاكر عرض مي فاروق إلي بش يكون في سهرة الخميس 4 جويلية 2024، نشكروكم على ثقتكم وندعوكم بش تزيدو تطلعو على برمجة المهرجان وعلى التذاكر الباقية."

مي فاروق في بودكاست "أبواليزيد بيقول"

كانت المطربة مي فاروق ضيفة على بودكاست "أبواليزيد بيقول" مع الصحفي أحمد أبو اليزيد وتحدثت خلال البودكاست ولأول مرة عن مشوارها الفني وكيف واجهت صعوبات في بدايته وتعرضها للظلم والهجوم، بالإضافة إلى علاقتها بوالدها وبالفنانة أنغام.

خطوبتها وردود الفعل

كما تناولت مي فاروق موضوع خطوبتها بالفنان محمد العمروسي وردود فعل بعض الناس على هذا الارتباط، والذي أزعجها. في تصريحات رصدها موقع "تحيا مصر"، قالت مي: "عندي مشكلة في اللي يتكلم عليا كشخص وهو ميعرفنيش.. ومش عارفة لسة أقتنع إن الفنان ملكية عامة فحياته كمان ملكية عامة..خصوصا إن أنا من الناس اللي ما بتحبش تحكي عن تفاصيل حياتها.. الحاجات دي محدش يعرف فيها عني حاجة."