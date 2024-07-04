تعاون بين "مبادرة ابدأ" ومجموعة مون دراجون العالمية.. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 05:26 مساءً - نجحت شركة "ابدأ " لتنمية المشروعات مؤخرا في عقد شراكة مع شركة "COPRECI" الإسبانية التابعة لمجموعة "مون دراجون"، والتي تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال تصنيع صمامات أمان الغاز لإنشاء مصنع " COPRECI EGYPT" ليصبح أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز (للبوتاجاز) في مصر وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص المصري ممثلًا في شركة "فريش إليكتريك" وإليكم 7 معلومات حول هذه الشراكة الهامة خلال العام الجاري 2024:

1- الطاقته الإنتاجية لأكثر من 10 ملايين صمام أمان غاز سنويًا، .

2- التكلفة الاستثمارية حوالي 8 ملايين يورو.

3- يجري حاليًا التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى، استعدادًا لبدء الإنتاج التجاري خلال الأسابيع القليلة القادمة.

4- تعد مجموعة "مون دراجون" أكبر شركة قابضة صناعية في العالم.

5- تمتلك مجموعة "مون دراجون" الأوروبية أكثر من 100 منشأة إنتاجية خارج إسبانيا في أكثر من 150 دولة حول العالم.

6- أهم ما يميز هذه الشراكة هو تطوير التعليم الفني والبحث والتطوير وخلق مزيد من فرص العمل المحلية المستدامة لإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل.

7- تنقل مجموعة "مون دراجون" خبرتها والتكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة، وغيرها من القطاعات الصناعية ذات الصلة للجانب المصري، وسوف تسهم هذه الشراكة في تبادل المعرفة والخبرات المتنوعة.