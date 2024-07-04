أخبار التقنية.. شاومي تستعد لإطلاق سماعات Redmi Buds 5C واثنين من أجهزة بنك الطاقة بسعة 10000 مللي أمبير في 9 يوليو

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني – ستطلق شاومي سماعات اذن لاسلكية مع جهازي بنك طاقة في 9 يوليو (الثلاثاء الأسبوع المقبل).

وعلى ما يبدو، ستحتوي سماعات Redmi Buds 5C على تقنية عزل الضوضاء النشطة (ANC) الأفضل في فئتها من شاومي.

كما تعد السماعات أيضًا بعمر بطارية طويل. وستكون متاحة بثلاثة ألوان: الأبيض والأسود والأزرق.

يبدو أنه بالإضافة إلى متاجر شاومي الخاصة عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، سيتم بيع Buds 5C من خلال Amazon و Flipkart. ولكن لم يتم الإعلان عن السعر حتى الآن.

علاوةً على ذلك، هناك جهازين بنك طاقة جدد: Pocket Power Bank بسعة 10,000 مللي أمبير و Power Bank 4i بسعة 40,000 مللي أمبير.

كلاهما يدعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط. والفرق بينهم يكمن في الشكل وترتيب USB. إذ يتميز Pocket Power Bank بكابل USB-C مدمج وهو أقصر وأصغر ولكنه أكثر سمكًا.

في حين يعد Power Bank 4i أكثر نحافة ولا يحتوي على كابل مدمج، ولكنه يحتوي على منفذ USB-C ومنفذين USB-A.

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