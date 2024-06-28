كشف ملابسات تداول فيديو عبر موقع "فيس بوك" بإطلاق شخص أعيرة نارية بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 يونيو 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بالقليوبية.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه (فرد أمن إدارى – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة (بندقية آلية وعدد من الطلقات) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بإطلاق الأعيرة النارية إبتهاجاً بحفل عرس أحد أقاربه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.