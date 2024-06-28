للدفاع عن أوكرانيا.. زيلينسكي يوقع اتفاقية أمنية مع الاتحاد الأوروبي

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، عن تفاصيل اتفاقية أمنية وقعها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الاتحاد الأوروبي، وذلك تحت عنوان: "للدفاع عن بلاده.. الرئيس الأوكراني يوقع اتفاقية أمنية مع الاتحاد الأوروبي".





وأشار التقرير إلى أنه "عقب أشهر من المحادثات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السابعة والعشرين، رافقتها محاولات أخرى من الرئيس الأوكراني زيلينسيكي، وذلك من أجل إيجاد أوجه تعاون مشترك بين الطرفين تمكن بروكسل من الدفاع عن كييف وتزويدها بدعم واسع النطاق على مدار السنوات المقبلة، يأتي اجتماع الخميس ويثمر على ما تمناه الرئيس الأوكراني على مدار العامين الماضيين".

وبحسب التقرير، أعلن الرئيس الأوكراني عقد اتفاقية أمنية طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي تمثل خطة مشتركة لدعم كييف عسكريًا وماليًا وسياسيًا في السنوات المقبلة لتنضم إلى أخرى مماثلة مع اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الأوكراني أنه للمرة الأولى سيكرس هذا الاتفاق التزام جميع الدول الأعضاء السبعة والعشرين بتزويد بلاده بدعم واسع النطاق، بغض النظر عن أي تغيرات مؤسسية داخلية.