نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يُعزي ملك المغرب بوفاة والدته على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 30 يونيو 2024 09:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة والدته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة.

وقال سموه، عبر منصة إكس: “خالص العزاء والمواساة إلى أخي جلالة الملك محمد السادس في وفاة والدته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة، داعياً الله تعالى لها بالرحمة والمغفرة وللعائلة الكريمة بالصبر والسلوان”.