نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير إنجليزية توضح العقوبة المحتملة لـ بيلينجهام بعد إشارته ضد سلوفاكيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر القلق في معسكر المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، ببطولة يورو 2024، في انتظار العقوبة التي ستوقع على جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد.



ويواجه بيلينجهام عقوبة محتملة بعد الإشارة التي أبداها لاعب وسط إنجلترا في مواجهة سلوفاكيا، بعدما سجل هدف التعادل المتأخر لينقذ الأسود الثلاثة، ويوجه إشارة سيئة لمقاعد البدلاء.

انتشرت لقطات احتفال بيلينجهام بشكل كبير، مما أجبر اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا على التوجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي وشرح ما يقصده من احتفاله والدفاع عن نفسه.

ومع ذلك، أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانًا، مع تقارير حول عقوبة قد يواجهها بيلينجهام بسبب ما فعله ضد سلوفاكيا.

إذاعة "TalkSport" البريطانية، أكدت بأنه وفقًا للقوانين، فإن أي إشارة بذيئة أو فعل مسيء أو مهين، يجب أن يعاقب عليه بالبطاقة الحمراء، وتم فرض عقوبات على لاعبين لم يُطردوا من المباراة مثلما حدث مع كريستيانو رونالدو في النصر السعودي.

كما عاقب الاتحاد الأوروبي أيضًا كريستيانو رونالدو في 2019 عندما احتفل بشكل مسيء للرد على دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، بعدما سجل البرتغالي هاتريك في مباراة يوفنتوس والروخي بلانكوس.

العقوبة التي وقعها الاتحاد الأوروبي حينها كانت تغريم الثنائي 20 ألف يورو بدلًا من الإيقاف، وقد يحدث ذلك مع بيلينجهام أيضًا.

وسيتم الإعلان عن العقوبة خلال يومين، قبل مواجهة إنجلترا ضد سويسرا، التي من المفترض أن تلعب يوم السبت المقبل في دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.