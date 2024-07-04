نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. الأهلي يفوز وإعلان قائمة المنتخب الأولمبي وتحديد مواعيد السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

الأهلي يزحف نحو صدارة الدوري المصري

انتهى اللقاء الذي جمع فريق الأهلي أمام نظيره الداخلية، برباعية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

دخل الاهلي اللقاء بحماس شديد من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا والخروج من المباراة بحصد الثلاث نقاط والزحف إلى الدوري المصري وحصد الدرع.

موعد مباريات نصف نهائي كأس السوبر السعودي

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد مباريات دور نصف نهائي كأس السوبر المحلي بشكل رسمي في النسخة الجديدة 2024.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة أبها بطولة كأس السوبر السعودي النسخة الجديدة 2024 كما تم الإعلان عنه اليوم الخميس.

الأهلي يعلن انضمام ثلاثي الفريق إلى المنتخب الأولمبي

أرسل النادي الأهلي ظهر اليوم خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم، يؤكد فيه اعتزازه الدائم بدعم المنتخبات الوطنية، واستمرار المساندة للمنتخب الأولمبي قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وجاء في الخطاب أنه تم التنبيه على اللاعبين «حمزة علاء وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا» بالانضمام إلى معسكر المنتخب الأولمبي غدًا الجمعة، وفقًا للموعد الذي حدده اتحاد الكرة لانضمام جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لتمثيل المنتخب الأولمبي للمعسكر، وقد سبق أن أشار الاتحاد إلى هذا الموعد في الخطاب الذي تسلمه النادي بتاريخ 27/6/2024.

مجموعة مصر.. قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025

أسفرت قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، التي أقيمت مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة للتصفيات.

ويشارك في قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2025، عدد 48 منتخبا على رأسهم منتخب مصر، ومنتخب المغرب (البلد المضيف) وسيتم تقسيمها على 12 مجموعة، كل منها تضم 4 منتخبات.

دوت الخليج ينفرد بنشر قائمة منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024

ينفرد موقع "دوت الخليج" من مصادر خاصة، بنشر ملامح قائمة منتخب مصر الأولمبي التي تطير إلى العاصمة الفرنسية، باريس، يوم 13 يوليو الجاري على متن طائرة خاصة لخوض منافسات كرة القدم بالأولمبياد والتي لم تعلن إلى الآن بشكل رسمي ولكن تم إرسالها صباح اليوم في الموعد المحدد وبذلك لا توقع عقوبات على الاتحاد المصري لكرة القدم كما يشاع.