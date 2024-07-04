بيسكوف: العقلاء في الغرب سيفكرون في خطة بوتين للسلام في أوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن تصريحات كييف والدول الغربية الرافضة لخطة السلام التي أعلنتها القيادة الروسية، تتسم بقصر النظر، لكن العقلاء سيفكرون في اقتراح موسكو.

وأوضح بيسكوف في تصريح صحفي يوم الخميس، أن خطة السلام التي أعلنها الرئيس الروسي في وقت سابق

هي "خطة واضحة وقد تم الإعلان عنها".

وأضاف: "لقد استمعنا إلى تصريحات من كييف، وتصريحات من عواصم الغرب الجماعي، حيث تم وصفها بأنها إنذار ومرفوضة تماما، ووصف بيسكوف ردة فعل الغرب على خطة موسكو بأنها "قرار قصير النظر".

وقال بيسكوف إن "هذا لا يعني أن الأشخاص الأكثر رصانة في بلدان الغرب الجماعي وفي أوكرانيا نفسها لم يفكروا في هذه الخطة".

وأضاف: "نحن على يقين من أن طرفا ما سيفكر في الأمر بشكل أفضل، لكن في الوقت الحالي هذا كل ما يوجد".

وأكد بوتين باستمرار على استعداد موسكو للتفاوص، وشدد في الوقت نفسه على أن روسيا ستنطلق من الوضع الراهن على الأرض.

وأوضح أن رد فعل الغرب على مبادراته للسلام كان متوقعا، لكن الساسة العقلاء سيفكرون فيها إذا كانوا يريدون إنهاء الصراع في وسط أوروبا.

وأكد بوتين على أن مقترح روسيا للسلام لن يدوم إلى الأبد وسيتغير وفقا للوضع