نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصلحة وخدمة المواطنين تأتي بالمقام الأول.. أول أيام محافظ الجيزة بديوان المحافظة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الجميع ملتزمًا بمكتبه، وكلًا يباشر مهام عمله الموكلة إليه، هكذا كان الحال داخل يوان عام محافظة الجيزة خلال أول أيام عمل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

حيث حضر محافظ الجيزة الجديد، إلى ديوان عام محافظة الجيزة مبكرًا في الساعة الأولى للعمل، وقام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، في أول أيام عمله اليوم الخميس، بتفقد جميع الإدارات داخل ديوان عام محافظة الجيزة، والتعرف على الموظفين والعاملين داخلها.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، العاملين بمواصلة أدائهم المتميز لخدمة المواطنين.

كما أجتمع محافظ الجيزة الجديد، بجميع التنفيذيين ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مصلحة وخدمة المواطنين تأتي في المقام الأول كما أنه لن يسمح بوجود أي مخالفات بناء في محافظة الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، أنه تشرف بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي له محافظًا لمحافظة الجيزة العريقة.

وقال محافظ الجيزة، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، سيعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والتواجد الدائم على الأرض مع نواب المحافظ وجميع القيادات التنفيذية للتواصل المباشر مع مواطني الجيزة الكرام.

وأضاف أنه يتشرف بوجوده على رأس الجهاز التنفيذي لمحافظة الجيزة، ويتمنى أن يكون على قدر طموح وآمال المواطنين.

واختتم تصريحاته قائلا: “لكم مني الوعد الصادق بتحقيق ما ترجونه وبذل أقصى ما في قدراتنا واستطاعتنا في سبيل خدمة مواطني الجيزة الكرام.. ولكم مني كل التقدير والاحترام”.

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