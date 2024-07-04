انطلاق العرض الثاني لمسلسل الحشاشين على قناة الحياة الأحد المُقبل

أحمد جودة - القاهرة - إنطلاق العرض الثاني لمسلسل الحشاشين على قناة الحياة الأحد المُقبل

يعد مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز واحد من أهم وأبرز المسلسلات الذي نافس معظم مسلسلات ماراثون دراما رمضان الماضي والذي حظى بمتابعة قاعدة كبيرة من الجماهير في مصر والوطن العربي، حيث حقق العمل نجاحا كبيرا أثناء عرضه في موسم شهر رمضان الكريم لهذا العام الحالي 2024 وتصدرت معظم حلقاته التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي.



قناة الحياة تعلن عن إنطلاق العرض الثاني لمسلسل الحشاشين

وأعلنت قناة الحياة عن بدء عرض مسلسل الحشاشين على شاشتها ليكون هذا العرض الثاني للعمل بعد أول عرض له في شهر رمضان المبارك، ويأتي ذلك بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق يوم 7 من شهر يوليو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءًا

وتأتي إعادة العمل في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا والساعة الحادية عشر صباحًا والساعة الثانية مساءًا.

البوستر الرسمي لمسلسل الحشاشين

قصة مسلسل الحشاشين

ينتمي مسلسل الحشاشين إلى فئة الأعمال الإجتماعية ذات الطابع التاريخي، حيث تدور أحداث العمل حول "حسن الصباح" والذي يقوم بتجسيد دوره الفنان كريم عبد العزيز وهو مؤسس فرقة الفدائيين وهى فرقة مؤيدة ومخلصة للعقيدة الإسماعيلية، وتدور باقي أحداث العمل في إطار مميز من الإثارة والتشويق.



أبطال وصناع مسلسل الحشاشين

شارك في مسلسل الحشاشين كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، نور إيهاب، أحمد عيد، محمد رضوان، إسلام جمال، بسنت أبو باشا، عمر الشناوي، وآخرين من النجوم المميزين، وأيضًا العمل من تأليف من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، والإخراج لـ بيتر ميمي.