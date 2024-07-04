نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 1100 مخالف لممارستهم نشاطَ نقل الركاب دون ترخيص في المطارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للنقل عن ضبط "1100" مخالف؛ لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص في مطارات المملكة، خلال شهر يونيو الماضي، وذلك ضمن الحملات الرقابية المكثفة التي تقوم الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية.

وأوضحت أن الحملة الرقابية تأتي بهدف الحدّ من الممارسات غير المرخصة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، إضافةً إلى تعزيز استفادة المسافرين من خيارات التنقل المتوفرة بالمطارات.

وأشارت الهيئة إلى أنّ عقوبة تقديم خدمات نقل الركاب دون ترخيص في المطارات؛ تصل إلى 5000 ريال، إضافةً إلى حجز المركبة المخالفة، مؤكدةً أهمية التأكد من امتثال الناقلين للأنظمة والاشتراطات المعمول بها، مضيفةً أن الحملات الرقابية تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، والتشجيع على التعامل مع الناقلين النظاميين، والتعريف بخيارات التنقل المختلفة المتاحة للمستفيدين.

وأكدت الهيئة أن الحملات الرقابية مستمرة لضمان تقديم خدمة نقل آمنة وعالية الجودة لجميع المسافرين.