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أحمد جودة - القاهرة - نجح النادي الأهلي في تسجيل أربعة أهداف مقابل هدف للداخلية، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

أهداف وملخص مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

افتتح وسام أبو علي التسجيل مع الدقيقة "36" من عمر الشوط الأول، وضاعف الفلسطيني النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة "41" من عمر اللقاء بعد ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة على الداخلية لتسكن الشباك.

ومع الدقيقة "59" من عمر الشوط الثاني نجح نجم الأهلي إمام عاشور في إحراز هدف الاهلي الثالث في شباك الداخلية.

ومع الدقيقة 90 من عمر المباراة استطاع لاعب الداخلية محمود علي السيد العربي أن يحرز هدف في شباك الأهلي لحفظ ماء الوجه.

ورد إمام عاشور الهدف بالرابع للأهلي في شباك الداخلية مع الدقيقة الثانية من الوقت بدل من ضائع.

وبهذه النتيجة يكون الأهلي قد رفع رصيده إلى 54 في المركز الثاني، خلفًا لبيراميدز الذي يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 65 نقطة، بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 19 في المركز الثاني عشر والأخير.