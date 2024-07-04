نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 22 أغسطس.. بداية عرض مسرحية "السندباد" ضمن فعاليات مهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نجوم مسرحية “السندباد” والتي يخوض بطولتها النجم كريم عبد العزيز لعرضها ضمن فاعليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، والمقرر انطلاقه يوم ١١ يوليو، ويستمر حتى ٣٠ أغسطس المقبل.

ويبدأ انطلاق عرض مسرحية “السندباد” يوم ٢٢ من شهر أغسطس وتستمر حتى يوم ٢٤ من نفس الشهر، وذلك بمدينة العلمين في الساحل الشمالي، ويشارك في بطولة مسرحية السندباد كل من كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، بيومي فؤاد، شيماء سيف، ومصطفى خاطر وآخرين.

قصة مسرحية السندباد

وتدور أحداث المسرحية حول شخصية عمر أبو الهول التي يجسدها كريم عبدالعزيز، وأثناء هروبه من المعلم سنوسي يختبئ في مقبرة قديمة يجد فيها سلسلة تعود به إلى زمن السندباد.

نبذة عن مهرجان العلمين الجديدة



مهرجان العلمين والذي يحمل شعار "العالم علمين"، حيث أعلنت الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية إقامة النسخة الثانية منه هذا العام في الفترة، مابين 11 يوليو وحتى 30 أغسطس.

يعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسًا لاهتمام الدولة المصرية بتطوير مدينة العلمين الجديدة وتحويلها إلى وجهة ثقافية وسياحية مميزة، ويهدف إلى جذب السياح من جميع أنحاء العالم، وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.