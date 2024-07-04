أنا جندي سعودي.. عمل فني جديد لـ عمر العبد اللات

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أحمد جودة - القاهرة - تحت عنوان "أنا جندي سعودي"، وبمحبةٍ وإعجاب واعتزازٍ وفخر بالجيش العربي السعودي وأمجاده وإنجازاته الكبيرة، أطلق الفنان عمر العبداللات أغنية مخصصة للجيش السعودي حاملاً بين طياتها كل معاني المحبة والتقدير، كهدية للملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً.





تفاصيل أغنية أنا جندي سعودي

وأغنية أنا جندي سعودي، من إنتاج عمر العبداللات، وإعداد كلمات الشاعر السعودي محمد مطر العبدلي، وإعداد الألحان عمر العبداللات وتوزيع موسيقي محمد القيسي، وإشراف عام عبدالله البداد، ومنتج منفذ أحمد العبداللات.



واعتبر صوت الأردن الفنان عمر العبداللات، تقديمه الأغنية بأقل ما يمكن التعبير من خلاله عن مدى الحب للملكة العربية السعودية وشعبها وجيشها العظيم، على ما يبذلونه من جهود كبيرة من أجل المملكة واستقرارها، والذي لا بد من تحفيزهم وتشجيعهم وشكرهم، فهم حماة الوطن، الحافظين له في وقت السلم والحرب.

كلمات أغنية أنا جندي سعودي



ويقول مطلع الأغنية: "أنا جندي سعودي.. جندي واحمي حدودي باسم العالي نبتدي/ باسم الوالي نبتدي نتكاتف بالأيادي.. وانا حامي ديني وبلادي/ رص البيارق شمال ويمين.. الجيش السعودي درع حصين/ إلبس الخوذة وشمر يا مشمر.. ايمان.. قوة.. عزيمة.. نصر".



وتم عرض العمل في القناة الرسمية التابعة للفنان عمر العبداللات، في موقع "يوتيوب"، إضافة الى جميع المكتبات الموسيقية المتخصصة في عرض المحتويات الغنائية.





أعمال يستعد لها عمر العبداللات

جدير بالذكر إنه يستعد عمر العبداللات، لطرح عدد من الأعمال الغنائية الجديدة خلال الفترة المقبلة، في ميني ألبوم يحمل اسم ديار ليلى، ويضم خمسة أغنيات من ألحان الموسيقار طلال، تنوعت بها الأشكال الموسيقية وأفكار الكلمات.

والأعمال هي، أغنيتي "كتبت من الشعر وظلمتني، وهما من أشعار خالد الفيصل، وأغنية سبع وثمان من أشعار محمد السديري، وأغنية أيها الرجل من أشعار العباس بن الأحنف، وأغنية ديار ليلى من أشعار قيس ابن الملوح، وجميعها من ألحان الموسيقار طلال، وقد تولي توزيع جميع الاغنيات الموزع سيروس، فيما أشرف على تنفيذ الأغاني، خالد أبومنذر.

وكان العبداللات، قد انتهى مؤخرًا، من تصوير أغاني الميني ألبوم، بطريقة الفيديو كليب في دبي، حيث صور مع المخرج عماد باسيل أغنية كتبت من الشعر، والممخرج كابي المعلولي، ومع المخرج أحمد منصور أغنية سبع وثمان، وسيتم عرض جميع الأغاني عبر قنوات روتانا، ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي