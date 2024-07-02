نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفينتوس يسعي لضم نجم وسط فرنسا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إيطالية عن دخول يوفينتوس الإيطالي في مفاوضات مكثفة لضم الفرنسي كيفرين تورام لاعب نادي نيس في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت التقارير أن مسئولو اليوفي تواصل مع نيس بشأن إمكانية ضم لاعب وسط منتخب فرنسا مقابل 25 مليون يورو، بالاضافة إلي بعض الامتيازات الأخري.

وأضافت التقارير أن الفريق الايطالي أتم الاتفاق مع تورام علي كافة التفاصيل، وينتظر اللاعب الضوء الاخضر من ناديه لاجراء الفحوصات الطبية.

يوفي يرغب في ضم كيفرين تورام

وشارك كيفرين الموسم الماضي مع فريقه في 27 مباراة أحرز خلالهم هدف وحيد وصنع هدفين.

والجدير بالذكر أن كيفرين تورام نجل المدافع الفرنسي ليليان تورام الذي سبق له اللعب في برشلونة الإسباني.

ويسعي اليوفي بقيادة المدير الفني الجديد تياجو موتا خلال فترة الانتقالات الحالية في تدعيم الفريق بعناصر قادرة علي صناعة الفارق تساهم في العودة إلي منصات التتويج مجددًا.

