نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف موراتا من البقاء في أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكّد مهاجم أتلتيكو مدريد وقائد منتخب إسبانيا ألفارو موراتا الثلاثاء البقاء في صفوف فريقه الموسم المقبل.

وقال موراتا (31 عامًا) على حسابه على انستجرام "لا استطيع تخيّل ماذا يعني الفوز مع هذا القميص ولا أريد الرحيل قبل ان أحقق هذا الأمر".

وخاض موراتا موسمًا رائعًا مع اتلتيكو مدريد بتسجيله 15 هدفًا في الدوري الاسباني، كما بات يشغل دورًا جديدًا بعد ان تم اختياره قائدًا لمنتخب بلاده المشاركة في كأس أوروبا المقامة حاليًا، حيث بلغ فريقه الدور ربع النهائي بالفوز في مبارياته الأربع حتى الآن قبل مواجهته مع ألمانيا الدولة المضيفة الجمعة.

هذا الدور ساهم في استعادته الثقة بعد ان قوبل بصافرات الاستهجان خلال تعادل اسبانيا مع البرازيل 3-3 في مباراة ودية في مارس الماضي.