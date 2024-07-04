"نفسي أجسد شخصية حسني مبارك لأنه أسطورة".. محمد العمروسي في برنامج عيش صباحك

القاهرة - محمد ابراهيم - محمد العمروسي: نفسي أجسد شخصية حسني مبارك

حل الفنان الشاب محمد العمروسي ضيف برنامج "عيش صباحك" والذي يقوم بتقديمه كلًا من يوسف التهامي وفانا إمام ويتم إذاعته عبر راديو نجوم إف إم، وهو برنامج ترفيهي يعتمد على إستضافة النجوم وقد تحدث محمد العمروسي عن لمحات من حياته الشخصية وكواليس أعماله السابقة ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز تصريحات الفنان محمد العمروسي من خلال برنامج عيش صباحك.

محمد العمروسي في برنامج عيش صباحك



محمد العمروسي: نفسي أجسد شخصية حسني مبارك

تحدث الفنان محمد العمروسي عن تأثره بشخصية الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وأوضح أنه يتمنى تجسيد شخصيته في عمل فني، حيث قال:

"مؤخرًا لقيت نفسي بتمنشن من الناس في مين يعمل شخصية أحمد رمزي في مسلسل عمر الشريف فـ لقيت ناس كتير جدا بتبعتلي إنت أكتر حد يليق في الدور وطبعا أستاذ أحمد رمزي من الناس اللي كلنا حبيناها".

وتابع "العمروسي":

"نفسي أعمل شخصية الراحل حسني مبارك لأنه كان أسطورة بجد ويارب يتجسد قريب".

آخر أعمال الفنان محمد العمروسي

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية للفنان محمد العمروسي هو مشاركته بدور ضابط المباحث في مسلسل المداح 4 "أسطورة العودة" وحقق المسلسل نجاحا كبيرا أثناء عرضه في موسم دراما شهر رمضان الكريم لهذا العام الحالي 2024.

أبطال مسلسل المداح 4 "أسطورة العودة"

شارك في مسلسل المداح 4 كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان حمادة هلال، هبة مجدي، سهر الصايغ، حنان سليمان، خالد سرحان، فتحي عبد الوهاب، حنان يوسف، دنيا عبد العزيز، مي سليم، صفاء جلال، صبحي خليل، محمد عز، حمزة العيلي، محمد دياب، وآخرين من النجوم المميزين، والمسلسل من تأليف أمين جمال والإخراج لـ أحمد سمير فرج.