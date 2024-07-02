نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات مفاوضات يوفنتوس مع رابيو في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - سلطت وسائل إعلام إيطالية الضوء على تطورات مستقبل الدولي أدريان رابيو نجم خط وسط يوفنتوس الإيطالي في الموسم المقبل.



ولفت فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص بأخبار سوق الانتقالات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن تجديد عقد أدريان رابيو مع يوفنتوس أصبح أمرًا صعبًا نظرًا لعدم وجود اتفاق بين الطرفين.



وأفاد فابريزيو رومانو بأن يوفنتوس يعتقد أنه بذل قصارى جهده بعدما قدم عرضًا لرابيو يزيد عن 7 مليون يورو كراتب سنوي.



وأكد فابريزيو رومانو أن أدريان رابيو سوف يتخذ قرارًا بعد بطولة يورو 2024 وأن ممثلي النجم الفرنسي تحدثوا أيضًا مع أندية أخرى.



وأشار فابريزيو رومانو أن أدريان رابيو كان قد خاض 35 مواجهة مع يوفنتوس في جميع البطولات خلال الموسم الماضي، حيث سجل 5 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.



وألمح فابريزيو رومانو أن أدريان رابيو انضم إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2019.



ونوه فابريزيو رومانو أن أدريان رابيو البالغ من العمر 29 عامًا أصبح لاعبًا حرًا عقب نهاية عقده مع يوفنتوس في نهاية الشهر الماضي.