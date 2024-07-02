نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح وبيكر يحسمان موقفهما من عروض الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سلطت تقارير صحفية بريطانية الضوء على موقف محمد صلاح وزميله أليسون بيكر نجمي ليفربول الإنجليزي من الرحيل عن صفوف الريدز في فترة الميركاتو الصيفي.



ولفتت صحيفة ذا أتليتك البريطانية أنه هناك اهتمام كبير من جانب أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع أبرز نجوم الدوريات الأوروبية وأهمهم محمد صلاح وليسون بيكر.



وأكدت الصحيفة البريطانية أن ثلاثي ليفربول صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكساندر أرنولد لا يُفكرون في الرحيل عن صفوف الريدز في فترة الميركاتو الصيفي.



وأفادت الصحيفة البريطانية بأن صلاح وفان دايك وأرنولد يدخلون في العام الأخير في عقدهم مع ليفربول الإنجليزي الذي ينتهي عقب نهاية الموسم المقبل لكن يُفضل أعمدة الريدز البقاء.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول لن يرحل أيضًا مثل زملاؤه على الرغم من اهتمام أندية الدوري السعودي بالتعاقد معه.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الجديد يحتاج إلى خدمات نجوم فريقه في مهمته الصعبة بداية من الموسم المقبل.