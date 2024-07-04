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أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي عن قائمة المنتخب الرسمية لأوليمبياد باريس 2024 والتي تنطلق في السادس والعشرين من يوليو الجاري وتستمر حتى الحادي عشر من أغسطس المقبل.

ثنائي المصري أحمد عيد ومحمد طارق ضمن قائمة المنتخب الأوليمبي لأوليمبياد باريس 2024

وضمت قائمة المنتخب 22 لاعبًا من بينهم ثنائي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أحمد عيد ومحمد طارق واللذين يشغلان مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع على الترتيب.

وفي سياق اخر. أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات تجديد تعاقد نجمه التونسي فخر الدين بن يوسف وذلك لموسم جديد ينتهي بنهاية الموسم الجديد 2025/2024.

كان الدولي التونسي السابق فخر الدين بن يوسف والذي يشغل مركز رأس الحربة قد انضم للمصري مطلع الموسم الحالي قادمًا من صفوف نادي بيراميدز، حيث نجح اللاعب في تصدر قائمة هدافي المصري بالدوري الممتاز باحرازه لثمانية أهداف.

