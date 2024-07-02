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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 2 يوليو 2024 11:57 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 2-7-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس رطب ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً”.

 

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً ومثيرة للغبار، تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 24 تصل إلى 40 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

 



            

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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