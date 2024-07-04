تشكيل مجموعة وزارية للطاقة لحل أزمة الكهرباء بشكل عاجل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّه تم تشكيل مجموعة وزارية للطاقة للتنسيق بصورة يومية من أجل حل أزمة الكهرباء بشكل عاجل.





وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه تم توفير نحو 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء خلال الفترة المقبلة. وأوضح رئيس الوزراء، أن غلق المحلات جزء من سياسة ترشيد الطاقة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء، مؤكدا أن ترشيد الطاقة عامل مهم لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.

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