عاجل- رئيسا مجلس الدولة والنيابة الإدارية يؤديان اليمين أمام الرئيس السيسي

جدة - نرمين السيد - حلف اليمين أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أداء حلف اليمين لكل من المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود، رئيسا لمجلس الدولة، والمستشار عبدالراضي أحمد صديق سليمان، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية.





ومنح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكل من المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار حافظ أحمد عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق. وفي السياق، أعرب الرئيس عن تمنياته بالتوفيق للرئيسين الجديدين لمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، مؤكدا مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق، وفقا للدستور والقانون. وأشاد الرئيس بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة، في حماية حقوق المواطنين، وصون مصالح الوطن.

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