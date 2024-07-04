مدبولي: هناك تنسيق مع لجنة الحوار الوطني لوضع تصور أكثر كفاءة لتوزيع الدعم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تنسيقا مع لجنة الوار الوطني لوضع تصور أكثر كفاءة لتوزيع الدعم.





جاء ذلك في مؤتمر صحفي، لرئيس الوزراء، تنشره قناة إكسترا نيوز، اليوم الخميس، عقب اجتماعين مع الحكومة الجديدة، تناولا ملف مشكلة الكهرباء، وملف الأسعار. وأضاف: نعمل على استدامة الاستثمارات الخارجية المباشرة بالتوازي مع تعميق الصناعة المحلية.

وأشار إلى أن حل أزمة انقطاع الكهرباء وضبط الأسعار أولوية على أجندة الحكومة الجديدة، ونعمل على تحقيق الشفافية في التعامل مع الأزمات والتواصل الدائم مع المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، منوها بأن قطاع التجارة الخارجية يستهدف ترويج المشروعات المصرية في الخارج، وتعظيم الصادرات المصرية.

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