نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 4 يوليو 2024 02:00 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 4-7-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس مغبر وغائم جزئياً أحياناً”.

وأضاف البيان: “الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية ، تكون شمالية غربية، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.