نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 4 يوليو 2024 02:00 مساءً - خاص – نغم حسن
كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 4-7-2024.
وقال المركز في بيانه: “الطقس مغبر وغائم جزئياً أحياناً”.
وأضاف البيان: “الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية ، تكون شمالية غربية، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س”.
وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.