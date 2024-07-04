مدبولي: نعمل على استدامة الاستثمارات الخارجية المباشرة وتعميق الصناعة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نعمل على استدامة الاستثمارات الخارجية المباشرة بالتوازي مع تعميق الصناعة المحلية.





جاء ذلك في مؤتمر صحفي، لرئيس الوزراء، تنشره قناة إكسترا نيوز، اليوم الخميس، عقب اجتماعين مع الحكومة الجديدة، تناولا ملف مشكلة الكهرباء، وملف الأسعار.

وأضاف مدبولي، أن حل أزمة انقطاع الكهرباء وضبط الأسعار أولوية على أجندة الحكومة الجديدة، ونعمل على تحقيق الشفافية في التعامل مع الأزمات والتواصل الدائم مع المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، منوها بأن قطاع التجارة الخارجية يستهدف ترويج المشروعات المصرية في الخارج، وتعظيم الصادرات المصرية.

وأشار إلى استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، جاء في ضوء اهتمام الدولة بجذب عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية.

ولفت إلى أن الاهتمام بقضية حقوق الإنسان، ودعم ملفات المجتمع المدني، على رأس أولويات الحكومة الجديدة.

وتابع أن هناك توجيهات رئاسية باستمرار مبادرة «حياة كريمة» وتمكين المرأة والشباب، ونعمل على زيادة الصادرات المصرية وتطوير الأداء الحكومي والتوسع في الميكنة وهيكلة الوزارات.

وذكر أن الحكومة الجديدة، تستهدف الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع دور القطاع الخاص.