الأجهزة الأمنية تواصل جهودها في مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 يونيو 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة – الغربية – المنوفية - الدقهلية) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن الجيزة

ضبط (عاطلان) لقيامهما بسرقة (جهاز كمبيوتر ومشتملاته وبعض الأجهزة) من إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة الجيزة ،وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

ضبط (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة (مبلغ مالى ، 3 هواتف محمولة) من إحدى الصيدليات الكائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة ولاذوا بالفرار مستقلين دراجة نارية "بدون لوحات معدنية- تم ضبطها" ،وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه والهواتف المحمولة)، وعُثر بحوزتهم على (فرد محلى - سلاح أبيض).

مديرية أمن الغربية

ضبط (سائق) بدائرة قسم شرطة ثان طنطا ، لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة ( مبلغ مالى) من داخل إحدى الشقق الكائنة بدائرة القسم.. تم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على شراء بعض المتعلقات الشخصية وأرشد عنها.

مديرية أمن المنوفية

ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين - لإثنين منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" وبحوزتهم ( فرد محلى وطلقة - كمية من مخدرى الحشيش ، الهيروين – دراجة نارية –سلاح أبيض) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (9 وقائع سرقة) وأرشدوا عن المسروقات .

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (3 أشخاص – لهم معلومات جنائية) لقيامهم بسرقة سيارة (خاصه بإحدى الهيئات الحكومية) بدائرة مركز شرطة نبروه بإسلوب "مفتاح مصطنع" ، وأرشدوا عن السيارة لدى عميلهم سئ النية "تم ضبطه" والسيارة المستخدمة فى الواقعة كما أرشد عن السيارة المستولى عليها

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.