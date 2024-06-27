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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 27 يونيو 2024 01:11 صباحاً - وكالات – ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة، بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات الخام صعدت 3.6 مليون برميل إلى 460.7 مليون في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو، وذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت آراءهم بأن تنخفض 2.9 مليون.
وأردفت الإدارة قائلة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 226 ألف برميل خلال الأسبوع.
وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير هبط 233 ألف برميل يوميا.
وانخفض معدل تشغيل المصافي 1.3 نقطة مئوية خلال الأسبوع.
وأفادت الإدارة بأن مخزونات البنزين ارتفعت 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 233.9 مليون مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع بأن تنخفض بواقع مليون.
وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 0.4 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 121.3 مليون مقارنة بتوقعات بانخفاضها 0.3 مليون.
وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بواقع 65 ألف برميل يوميا.
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