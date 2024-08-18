حزمة قرارات مرتقبة لتعظيم إنتاج السكر

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 أغسطس 2024 12:14 مساءً - محمد أحمد _ قال عصام الدين البديوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، إن مجلس الوزراء يدرس إصدار 5 إلى 6 من القرارات الخاصة بتعظيم الإنتاج المحلي من القصب والبنجر.

ولفت البديوي في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، إلى أن القرارات التي يتم دراستها تتضمن توفير الأسمدة العضوية لزيادة إنتاجية المحاصيل السكرية، والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية، مع استخدام نظام الري بالتنقيط، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه القرارات قريبًا.

ولفت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية إلى أنه سيتم تشكيل لجنة بين وزارتي التموين والزراعة، لتحديد سعر شراء طن القصب من المزارعين خلال موسم توريد المحصول لعام 2025.

حوافز إضافية لتشجيع المزارعين على زيادة التوريد

وأشار إلى أنه تجري دراسة تقديم حوافز إضافية للمزارعين، تشجيعًا لهم على زراعة القصب وتوريده إلى الشركة بدلًا من تسريبه إلى عصارات القصب ومصانع العسل الأسود غير المرخصة.

الصناعات التكاملية تستهدف رفع قدرات مصنع الحوامدية إلى 1800 طن يوميًّا

في سياق متصل، لفت البديوي، إلى أن شركة السكر والصناعات التكاملية تستهدف تطوير مصنع التكرير بالحوامدية، ورفع قدراته من 1200 إلى 1800 طن يوميًّا خلال عامين.